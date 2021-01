Ivana Yturbe quiere a Yahaira Plasencia como la cantante principal en su boda

Yturbe contó en primicia sus deseos para tener a Yahaira como cantante.

Ivana Yturbe estuvo presente en el programa para revelar detalles de su próxima boda civil con Beto Da Silva. La ex chica reality participó en una divertida secuencia y comentó a qué figuras públicas invitará a su matrimonio. Cuando le preguntaron por Yahaira Plasencia, la influencer sorprendió con su respuesta.

Ivana Yturbe no invitará a Luciana Fuster a su boda porque "no se lleva" con Beto Da Silva

"La verdad es que no la conozco, pero me gustaría que sea la cantante. En realidad tendría que preguntar el presupuesto pero si veo que calza, sí. Sino me quedaré con las ganas o sino le pediré a Daniela (Darcourt)", contó la modelo.

