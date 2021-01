Ivana Yturbe no invitará a Luciana Fuster a su boda porque "no se lleva" con Beto Da Silva

Ivana Yturbe fue contundente y reveló cómo es la relación entre Beto Da Silva y Luciana Fuster.

Ivana Yturbe se presentó en exclusiva en En boca de todos para confirmar a los invitados de su boda civil con Beto Da Silva. La modelo sorprendió al revelar que Luciana Fuster "no se lleva muy bien" con su prometido.

Ivana Yturbe quiere a Yahaira Plasencia como la cantante principal en su boda

► Mira:Ivana Yturbe se casa con Beto Da Silva: así es su parte de matrimonio civil

"Los invitados tienen que ser donde los dos estén de acuerdo. Si ella no se lleva bien con tu novio, ¿realmente la invitarías?", preguntó Tula Rodríguez. "No, en realidad no", fue la contundente respuesta de Ivana Yturbe sobre Luciana Fuster.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Ivana Yturbe: "Quiero casarme de blanco y mi vestido de novia un poquito descubierto"