Ivana Yturbe: Jamás en la vida dije que estoy o no estoy con Mario Irivarren

Tal parece que el 2020 comienza con separaciones y eso estaría ocurriendo con Ivana Yturbe y Mario Irivarren. Los rumores que terminaron son fuertes y por ello los buscamos para conocer su versión.

"Jamás en la vida he dicho que estoy o que no estoy con él, y así me voy a mantener. Estoy feliz y tranquila, como he dicho, no voy a hablar más del tema, gracias", fue la cortante declaración de Ivana Yturbe para En boca de todos.

Antes, la integrante de Esto es Guerra no paraba con los halagos para el chico reality, quien también habló. "Lo que puedo decir es que de mi vida privada no hablo y ya en su momento se dirá lo que se tenga que decir, y se callará lo que se tenga que callar", fue la contundente respuesta de Mario Irivarren.

