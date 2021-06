Ivana Yturbe dice "bebita" a su primer bebé, pero aclara que aún no conoce el sexo

Ivana Yturbe se "equivocó" nuevamente y anunció que pronto conocerá si tendrá una niña o niño.

Ivana Yturbe agradeció en En boca de todos la oportunidad de llegar al público con su secuencia de entrevistas "Los antojitos de Ivana" y mostró a Tula Rodríguez que su pancita de embarazo ya se nota.

La esposa de Beto Da Silva llamó la atención al decirle "bebita" a su primer bebé, aunque aclaró que aún no le han dicho el sexo. "Yo sigo con la bebita, por si acaso no me han dicho todavía si va a ser mujercita o varoncito, ya pronto ustedes van a saber la primicia", afirmó Ivana Yturbe.

