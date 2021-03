La bella modelo rompió su silencio y confesó que no necesita ningún documento para ser madre.

¿Ivana Yturbe confirmó que está embarazada de Beto da Silva? La bella modelo rompió su silencio y confesó que no necesita de ningún documento para ser madre al revelar que no está embarazada, pero que sí es su mayor anhelo desde hace algún tiempo.

"No, no necesito un documento para ser mamá. Definitivamente es algo que quiero y anhelo. Me muero de ganas de ser mamá y es algo que por el momento no se da. No es así y no me casé por eso. Espero que en algún momento llegue esta noticia y espero que Diosito lo mande pronto. No, no estoy embarazada", señaló la modelo a Jazmín Pinedo.

