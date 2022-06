Ivana Yturbe: Beto Da Silva premiará así a hinchas de la selección que voten en "La pareja de portada"

" Si Beto convoca, va a tener los votos que quiere. Los caballeros también son importantes en esta votación. Beto, has tu campaña, qué nos quieres decir, convéncenos por qué ustedes tienen que ser los ganadores", dijo Tula Rodríguez antes de escuchar al jugador de la Universidad César Vallejo .

"Quiero invitar a mis seguidores, a los seguidores de Ivana y a los que todavía no son seguidores nuestros, que voten por nosotros para que podamos ganar ese concurso que seguro está muy difícil, pero que vamos a poder ganar con el apoyo de todas las personas", afirmó el esposo de Ivana Yturbe sobre el concurso "La pareja de portada 2022" .

"A los que voten por nosotros les damos un menú de 'El filetón' (su restaurante)" , prometió entre risas Beto Da Silva , aunque luego aclaró que era una broma. "Otra cosa, nosotros no vamos a repartir volantes por si acaso ah, eso se lo dejamos a ellos, imposible", agregó Ivana Yturbe al ver a Said Palao y Alejandra Baigorria repartiendo volantes y haciendo campaña en el canal para que voten por ellos.

"Entonces, hagamos algo, yo me comprometo a que hagamos un sorteo con todas las personas que han votado por nosotros, una camiseta de la selección peruana", fue la promesa que hizo en vivo Beto Da Silva, sorprendiendo así inclusive a Ivana Yturbe. "Ah, pero sí ganamos ah, eso solo si ganamos, si no, no hay camiseta", detalló la modelo.