Isabel Acevedo respondió tras polémica: "No me importa, es lo mismo de siempre"

Isabel Acevedo, a pesar de estar envuelta nuevamente en la polémica, prefiere pasar página y hacer oídos sordos a las críticas que vuelven a poner en cuestionamiento el inicio de su relación con Christian Domínguez.

"Para mí es lo mismo de siempre, me entiendes, para mí no influye, es como que ya estoy tres años con Christian y seguir con lo mismo. La verdad para mí es algo que no le tomo importancia, sigo con mis cosas", declaró Isabel Acevedo para En boca de todos.

La enamorada de Christian Domínguez prefiere seguir disfrutando de su triunfo en Divas EEG y no hacer caso a las críticas. "Estoy feliz con lo de Divas, estoy con esa energía arriba, con mi salón (de belleza), con muchas ganas de emprender en más cosas y eso (las críticas) para nada es algo que me desanime", aseguró la bailarina y empresaria.

