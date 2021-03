¿Isabel Acevedo recordó a Christian Domínguez al protagonizar videoclip del tema "Tu mal amor"?

La bailarina profesional aseguró que es parte de su historia, pero no dedica la canción de "Zona libre" a un examor.

Isabel Acevedo llegó a En boca de todos para presentar un adelanto del videoclip que protagonizó del nuevo tema "Tu mal amor" de "Zona libre". Chabelita fue consultada si recordó a una expareja y algunas experiencias vividas con su último ex Christian Domínguez.

"No, yo no he pensado en nadie. ¿Quién no ha pasado un mal amor o sufrido por amor? Cuando actuo escenas así recuerdo cosas del pasado. Yo creo que es parte del aprendizaje y ya lo dije. Feliz de seguir creciendo y avanzando", comentó la bailarina profesional al precisar que no se arrepiente de su exrelación ya que es parte de su historia.

