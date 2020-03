Chabelita niega que obligó a Christian Domínguez a elegir entre su hijo y ella

Isabel Acevedo rompió su silencio y negó tajantamente que obligó a Christian Domínguez a elegir entre su hijo y ella. La bailarina se mostró muy indignada por las fuertes declaraciones de su expareja y afirmó que todo es mentira.

"Él ya no me suma. Jamás me pondría en comparación con una criatura que no tiene nada que ver en esta situación, y más por la linda relación que tengo con su hija por le cariño que hemos tenido en un momento. Es totalmente mentira y estoy harta", sentenció Chabelita.

