Isabel Acevedo: "Me da mucha pena que la hija de Christian tenga que vivir esto"

Isabel Acevedo dio más detalles del fin de su romance con Christian Domínguez y habló de la relación con la familia de su expareja. La bailarina cree que no es lo más correcto ahora y además no se sentiría cómoda.

"Camilita me da mucha pena porque ella también ya está grande, se da cuenta de las cosas", declaró Isabel Acevedo sobre la hija de Christian Domínguez. La empresaria respondió también si le contaron la verdad de las cosas a la niña.

"Él habló con su hija y yo también hablé con Camilita. Jamás voy a meterle una idea mala acerca de su papá, jamás, nunca lo he hecho ni lo haría porque ella es un angelito, es una niña, me da mucha pena que ella tenga que vivir esto, y no solamente mi situación, las situaciones pasadas que ha vivido también", afirmó Isabel Acevedo para En boca de todos.

