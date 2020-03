Isabel Acevedo a Christian Domínguez: Que me deje de 'stalkear'

¡Qué fuerte! Isabel Acevedo "Chabelita" le pidió a Christian Domínguez que la "deje de stalkear". Esto en referencia a las declaraciones del cubiambero por un polémico video de Tik Tok.

Isabel Acevedo estuvo en el ojo de la tormenta en la semana por un video de Tik Tok en el que supuestamente es una indirecta para Christian Domínguez. El cantante se pronunció sobre este hecho y dijo que le parecía "patético".

Ante esta situación Rondón le preuntó a Chabelita si había sido una indirecta a Domínguez. "No fue dedicado para nadie y al que le caiga el guante que se lo chante y que me deje stalkear por favor, que me supere!".