Isabel Acevedo: "Christian Domínguez no puso nada para mi peluquería"

¡Él no puso nada! ¿Christian Domínguez pagó la peluquería de Isabel Acevedo? "Es totalmente mentira , Christian no me puso ningún local, no me pagó, es mío, es mi propiedad, yo trabajé por eso", dijo enfática Chabelita.

Mira también: Isabel Acevedo lloró al hablar de la hija de Christian Domínguez