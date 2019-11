Isabel Acevedo bailó en vivo "Me liberé" ¿se la dedicó a Christian Domínguez?

Isabel Acevedo celebró sus 26 años a lo grande y en su visita a En boca de todos le preguntaron cuál es su canción favorita para el momento que se encuentra viviendo. "Me liberé", "Estar soltera está de moda" y "Señor mentira" fueron las opciones.

"La verdad, las tres están de moda, es más, he bailado 'Pásame esa cerveza' de Erick Elera. La (canción) que más disfruté y gocé fue 'Me liberé'", respondió Isabel Acevedo, quien recordó su cumpleaños y bailó en vivo el tema salsero. ¿Una indirecta a su ex Christian Domínguez?

