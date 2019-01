Ignacio Baladán a Nicola Porcella: "No te voy a presentar a ninguna chica que me guste"

La verdad sin filtro. Ignacio Baladán hizo tremenda confesión en vivo cuando se le consultó en quién no confiaría. El uruguayo dijo categoricamente Nicola Porcella ¿Por qué?

"Sin pensarlo, lo quiero mucho, pero no confío en él porque dice una cosa, luego hace otra (Nicola Porcella)", contó Ignacio Baladán.

Lo voy a decir de otra manera "Nicola yo no te voy a presentar a una chica que me guste, no entraré en detalle, prefiere que queden las cosas así", finalizó Ignacio.