Ignacio Baladán envió carta notarial a Ricardo Rondón por esta razón.

Ricardo Rondón sorprendió en el set de En boca de todos al lucir unas zapatillas Balenciaga que cuestan 795 euros; sin embargo, presumir esa exclusiva marca le duró poco, ya que Ignacio Baladán, el dueño, llamó al programa para hacer su denuncia.

Ignacio Baladán afirmó que Ricardo Rondón nunca le pidió las zapatillas y ni siquiera lo llamó, además, su molestia no terminó ahí. El uruguayo le envió una carta notarial con la advertencia de hacerle una demanda con reparación civil.

"Sí, es en serio, no fueron prestadas (las zapatillas), si no me las devuelve en el plazo establecido acá (la carta notarial) le haré una demanda y va a tener que pagar mi reparación civil", declaró un fastidiado Ignacio Baladán.

El integrante de Esto es Guerra detalló qué es lo que está pidiendo. "Quiero unas zapatillas nuevas, en caja y con etiqueta, quiero la rectificación de lo que tiene que hacer en la carta, que lo firme el abogado y que lo firme (Ricardo Rondón)", afirmó en una entrevista.

El conductor de En boca de todos ni se inmutó y respondió fuerte y claro. "Yo la verdad he tomado prestadas unas zapatillas que encontré y si mañana me quiere hacer un juicio o someterme ante los tribunales por la vía civil o penal yo lo espero acá con mi abogado", aseguró.

