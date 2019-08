Gregorio Pernía elogió a Fideíto de DVAB: "Deberían hacerle una serie"

Gregorio Pernía visitó el set de En boca de todos y vio la actuación del joven actor Daniel Menacho, quien interpreta a Fideíto Parodi en De vuelta al barrio. El colombiano declaró que lo ve con un gran futuro ante las cámaras.

"Sin mentirte, de verdad, por la humildad que maneja, porque es una persona sin ninguna soberbia, sin ningún ego, Fideíto. Te lo juro que sí, es una persona muy talentosa, si yo tuviera la oportunidad me lo llevaría, claro que sí", dijo Gregorio Pernía "El Titi".

"A ese le deberían hacer una serie aquí en América, a Fideíto, una historia bien bonita, un dramatizado con todos los problemas que puede tener un ser humano", agregó el reconocido actor de la producción "Sin senos no hay paraíso".

Por su parte, Daniel Menacho se mostró emocionado de haber conocido al actor colombiano. "He conocido al Titi, es wow, me halagó, me dijo un par de cosas muy bonitas que no sé cómo tomarlas, es como muchísima emoción, todo un halago la verdad", afirmó.

