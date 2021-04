Gino Pesaressi al ver a Elisa Tenaud: "Eres muy guapa, pero debes tener novio"

"Lo que más me atrae de ella es que es muy talentosa", dijo Gino Pesaressi, quien conoció el estado sentimental de Elisa Tenaud.

Elisa Tenaud estuvo en un enlace con En boca de todos y provocó el nerviosismo de Gino Pesaressi, quien la calificó como una chica "muy guapa y talentosa". El conductor pidió que no lo comprometan más con la actriz porque "seguro tiene novio".

"Es que es muy guapa, justamente me la encontré hace poco por el camerino y me sorprendía todo el cambio que tienen que hacer para personificarla. Estoy un poquito nervioso, es guapa, pero debe tener novio me imagino, no me comprometan, mil disculpas", dijo Gino Pesaressi, quien se puso muy feliz al conocer de que Elisa Tenaud, actriz de De vuelta al barrio, no tiene pareja.

