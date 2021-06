Gino Assereto tras los viajes con Jazmín Pinedo: Las cosas tienen que fluir

El cantante urbano aseguró que espera que tener la oportunidad de compartir momentos juntos por el bien de su hija.

Gino Assereto abrió sus sentimientos tras el viaje que tuvo con la madre de su hija, Jazmín Pinedo, y se pronunció sobre los rumores de reconciliación con su expareja. El cantante urbano aseguró que espera que tener la oportunidad de compartir momentos juntos por el bien de su hija.

"No se trata de lo que a mí me gustaría. Me gustaría un montón de cosas, pero para obtener esas cosas hay que trabajar. Las cosas tienen que fluir, tienen que trabajarse. No solamente parte de ella sino mía", precisó el exintegrante de Esto es guerra.

Gino Assereto: "Jazmín jamás será periódico de ayer, no descarto nada"