Gino Assereto "prohíbe" a Tula Rodríguez abrir su OnlyFans: "Tú eres solo para mí"

Tula Rodríguez no descartó la posibilidad de abrir su cuenta en OnlyFans e inclusive Rafael Cardozo hizo una encuesta en sus redes sociales para saber si los seguidores están de acuerdo o no. Los integrantes de Esto es Guerra también opinaron y algunos celebraron esa posibilidad, mientras que otros la desaprueban completamente, como Gino Assereto .

"¿A Tulita? Nooo, Tulita tú no puedes abrir una cuenta de OnlyFans, tú eres solo mía, ya lo sabes , tú no puedes estar mostrando nada, como siempre, reservadita, así que ya sabes solo para mí", dijo Gino Assereto , quien tuvo el respaldo de algunos de sus compañeros.

"No, ya pues, Tulita, una madre de familia, tus años ya pasaron, por favor, para esas cositas no. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero no hagas esas cosas", opinó Said Palao, quien piensa igual que Jota Benz. "Yo no, estoy en contra que abras un OnlyFans Tulita Rodríguez", declaró el guerrero para En boca de todos.