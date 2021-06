Gian Marco: ¿Tula Rodríguez iba a ser la protagonista de "Mandarina" y no Maju Mantilla?

Gian Marco reveló que una noticia lo obligó a no hacerle una propuesta a Tula Rodríguez. ¿Qué pasó?

"Bueno, ok, cuando Tula me dijo que iba a ser la 'Reina de la papa', yo me preocupé porque tenía la intención obviamente de proponerle algo, pero esto impidió todo lo que seguía, lo siento, ella lo sabe no, algún día lo diremos en un libro", contó Gian Marco.

"Voy a decir algo y lamento bajarla un poquito a Majito Mantilla, bueno Giani tú lo hablaste, yo quise ser muy elegante, pero lo voy a tener que decir. Giani me llamó para ser yo la protagonista y le dije que mi reinado no me permitiría estar con él en el lanzamiento, entonces le recomendé la segunda opción, que fue Maju Mantilla",afirmó Tula Rodríguez.

