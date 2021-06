Francisca Aronsson cumplió 15 años: "Ser ya una mujer me da bastantes nervios y también emoción"

Francisca Aronsson eligió un look muy innovador para su cumpleaños y contó cómo se siente en esta etapa de su vida.

Francisca Aronsson visitó el programa En boca de todos y contó detalles de la celebración de sus quince años. La joven actriz pasó un cumpleaños diferente por la pandemia, solo con su mamá, ya que su papá y hermano están en Suecia.

"Bienvenidos los quince. Me miró y digo cuándo crecí, cuándo fue que di ese estirón o la forma de hablar o mi voz, es como que todo pasa tan rápido. Empezar a crecer, ser ya una mujer, me da también bastantes nervios, pero bastante emoción", dijo Francisca Aronsson, recordada por su papel de Vanessa en Te volveré a encontrar.

La actriz peruana de "El Internado: Las Cumbres" eligió un look diferente para sus quince años luego de conversar con una amiga y socia. "Decidimos no ponerme los clásicos taconcitos o súper sweet, algo innovador, y me gustó eso porque también tengo labial azul y me encantó, es único", afirmó sobre la sesión de fotos que se hizo para esta fecha tan especial.

