Flavia Laos y Patricio Parodi cumplen su primer mes como enamorados.

Flavia Laos y Patricio Parodi reaparecieron juntos en el set de En boca de todos para celebrar su primer mes como enamorados. La pareja se mostró muy feliz por estos primeros treinta días de relación y declararon sus sentimientos en vivo.

"Hoy es un día especial para nosotros, así que estamos felices y contentos de compartirlo con ustedes. Estamos felices de tener un mes de relación, llenos de momentos alegres, bonitos y con mucho amor", dijo Patricio Parodi.

"Me siento más acompañada, me levanto feliz, siento que tengo un apoyo, tengo proyectos con él. Me gusta su sonrisa, me gustan sus ojos y tiene bonito abdomen. Es muy preocupado, es amoroso y es detallista", reveló por su parte Flavia Laos.

