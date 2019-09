¿Flavia Laos reveló que no quiere tener hijos con Patricio Parodi?

¿Flavia Laos afirmó que no quiere tener hijos con Patricio Parodi? La actriz afirmó en detrás de cámaras del programa que por el momento no desea tener una familia y explicó el verdadero motivo del video que compartió el guerrero.

"No, la cigüeña no por favor. Lo que pasa es que compramos dos pijamas de Sti y había una niña rubia utilizando la misma pijama como si fuera nuestra hijita. No, la cigüeña créeme que todavía. Yo hasta los 30 no quiero tener hijos", reveló Patricio Parodi.

