Flavia Laos: Luciana debe ser el tercer puesto del rostro más bello de la TV

¡No la quiere como finalista! Flavia Laos sorprendió en un enlace con En boca de todos al dar su opinión sobre el concurso del rostro más bello de la televisión que ha organizado el programa desde hace algunas semanas.

➤ Mira:Flavia Laos se molestó y puso en su sitio a Ducelia Echevarría

La enamorada de Patricio Parodi afirmó que Luciana Fuster sí cumple con los requisitos para concursar, pero le corresponde el tercer lugar, ya que ella e Ivana Yturbe deben quedar como las finalistas.

➤ Mira:Luciana Fuster a Emilio Jaime: Yo no tengo para qué mandar indirectas

"Yo tengo un reclamo, deberíamos estar ahí yo e Ivana, nadie más. Sí, Luciana también, pero tercer puesto. Como en todo concurso de belleza, siempre hay tres puestos no, entonces deberíamos ser, Luciana, Ivana y yo, me parece justo", comentó Flavia Laos, quien luego aclaró que no dijo nada malo porque Luciana Fuster le parece bellísima.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!