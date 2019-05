Flavia Laos lloró al escuchar emotiva declaración de su mamá y su hermana

¡Emotivo!Flavia Laos lloró al escuchar emotivo mensaje de su mamá y su hermana, quienes se encuentran en el extranjero. La actriz fue sorprendida por sus familiares en En boca de todos.

"Quiero desearte mucha suerte en tus nuevos proyectos, sé que lo harás espectacular, quiero agradecerte por ser una maravillosa hija, te llevo en mi corazón siempre, bendiciones pequeños", fue el mensaje de su mamá, quien se encuentra en Estados Unidos.

"Yo no veo a mi mamá hace 3 meses, esas palabras me han tocado", dijo emocionada Flavia Laos, pero no fue la única sorpresa, pues su hermana Kiara también le dedicó unas palabras.

"Hola Fla, estoy a un día de mi graduación, me encantaría que estés acá, pero sé que estás haciendo lo que te encanta hacer, estoy muy feliz por ti, te extraño y te quiero un montón", dijo Kiara Laos a la actriz de VBQ.