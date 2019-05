Flavia Laos confirmó que grabará película en España

¡Más feliz que nunca! Flavia Laos se encuentra muy emocionada por lo que está viviendo en su carrera como actriz. En su visita a En boca de todos, ella confirmó que dentro de poco grabará una película en el extranjero.

Flavia Laos viajará a España y se quedará por diez días para grabar una película con Beverly Hills Entertainment. "Es una súper oportunidad que se me ha presentado", contó en el programa.

Flavia Laos también desmintió que haya puesto como condición viajar junto a Patricio Parodi. "Yo tengo mi trabajo, Patricio el suyo, me gusta tener mi espacio también. Se queda, yo confío en él, sé que se porta bien y no me ha demostrado lo contrario hasta ahora", aseguró la actriz.

