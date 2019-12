Fiorella Méndez hizo fuerte aclaración: "No he hecho nada malo"

¡Lo propio! Fiorella Mendéz habló en exclusiva para En boca de todos TV y aclaró que su presentanción en el programa no fue algo que se haya dado tras su separación de Pedro Loli por lo que dejó un rotundo mensaje.

➤ Mira: Melissa Paredes está "preocupada" porque Rodrigo Cuba le pidió un segundo bebé

La productora de La banda del Chino sostuvo que ella había coordinado con la producción del magazine tres meses antes para realizar un enlace por la inauguración de su nuevo salón de belleza; sin embargo, debido a la penosa situación que le tocó vivir tuvo que postergarlo.

"Tuve que postergarlo por obvias razones. Yo no he hecho nada malo. A mí nadie me dio nada, todo me lo he ganado yo sola", señaló la joven frente a posibles rumores.

➤ TAMBIÉN MIRA

Melissa Paredes lloró tras recordar cómo fue su niñez en Ventanilla

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!