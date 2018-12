Facundo González troleó a Nicola Porcella con Angie Arizaga y así reaccionó

Facundo González troleó a Nicola Porcella con Angie Arizaga luego que el capitán de los Guerreros afirmara que el argentino es famoso gracias a que tiene una relación con Paloma Fiuza. El "Wacho" no soportó y le recordó a la "Negrita".

"Nicola acaba de decir que me ayuda estar con Paloma, pero en tu momento cuando no eras un chico que pesa 94 kilos, conociste a la 'Negrita' Angie Arizaga y te sacó para arriba. Ahora que te peleas, ya no querido", comentó el "Wacho".

