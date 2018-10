Facundo González dijo su verdad sobre polémica foto con Patricio Parodi.

Facundo González estuvo en el programa En boca de todos y habló sobre la foto que mostró Nicola Porcella, donde supuestamente le da un beso a Patricio Parodi. El argentino desmintió que eso haya pasado con su compañero.

Mira: Facundo González hizo esta promesa a la mamá de Paloma Fiuza

"Acá todos saben que me gusta besar a todo el mundo, yo soy de mostrar mi cariño con la gente que me cae bien y a quienes aprecio, y bueno con 'Pato' salió una foto capaz que estaba hablando, no me acuerdo cómo fue el momento, y se vio como que fue un 'chape, pero por supuesto que no fue un chape", aclaró Facundo González.

Mira: ¿Flavia Laos y Patricio Parodi ya son enamorados?

El argentino reafirmó así que no tuvo ese gesto con Patricio Parodi. "Hay gente que tiene la cabeza media degenerada quizá y dice que sí, pero por supuesto que no fue un 'chape', y a veces sí yo les doy besos a todos, pero no fue un 'chape' por favor", finalizó el popular "wacho".

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!