Fabio Agostini sorprendió con comentario sobre Mayra Goñi

Fabio Agostini contó algunos detalles de su relación con Mayra Goñi en la secuencia "La sabrosura de Vanessa" de En boca de todos y habló del desempeño de su exenamorada en la cocina.

"Ella no solía cocinar mucho, igual las comidas que hacía ella no me gustaban mucho a mí", respondió Fabio Agostini a Vanessa Terkes, quien le preguntó si la cantante y actriz hacía la misma dieta que él.

"No, no, no, yo me cuidaba mucho, me alimentaba muy bien, entrenaba un montón, pero ella todo lo contrario, comía cualquier cosa y no entrenaba nunca", fue el sorprendente comentario del español sobre Mayra Goñi.

