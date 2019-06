Fabio Agostini dedicó contundente mensaje a Mayra Goñi sobre Nesty.

¡No la olvida! Fabio Agostini dedicó contundente mensaje a Mayra Goñi en la secuenta de "La sabrosura de Vanessa Terkes". El exintegrante de Esto es guerra se refirió así sobre la supuesta actual pareja de la actriz, Nesty.

"Ella está con un chico y me alegra muchísimo. Qué tenga muchos hijos y que la cuide bien. Como le tengo tanto cariño (a Mayra Goñi) siempre le he dicho que si teine un problema que cuenta conmigo. Si alguien le falta al respeto o se porta mal con ella que me avise que yo le doy una sacudida a ese chico", sentenció Fabio Agostini.

