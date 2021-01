Evelyn Arizaga sobre Jota Benz: Mi hermana necesita alguien que sume a su vida

La hermana de Angie Arizaga fue contundente al opinar si le gustaría a Jota Benz como cuñado.

Evelyn Arizaga se confesó con En boca de todos y respondió cómo debe ser el próximo pretendiente de su hermana Angie Arizaga. Además, dijo si le gustaría a Jota Benz como cuñado.

"Debe ser (el próximo pretendiente) más grande que ella en el sentido que le sume a su vida, no que la tenga que estar llenando de estrés, más bien de paz y que ella pueda vivir tranquila", afirmó la hermana de Angie Arizaga.

"No me parece tampoco Jota mala persona como para mi hermana, pero sigamos viendo no, como te comenté, que haga puntos", fue la opinión de Evelyn Arizaga sobre Jota Benz.

