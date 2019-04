Esto es Guerra: fans de Ica lloraron al saber que concierto fue cancelado

Los integrantes de Esto es Guerra estuvieron el último sábado desde temprano en Ica para conocer a sus fans de esa ciudad en un concierto con Deyvis Orosco, pero el evento fue cancelado a último momento por disposición de la municipalidad.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de guerreros y retadores? El reportero de En boca de todos entrevistó a algunas de los padres que acompañaron a sus niños y adolescentes. Una de las pequeñas contó que estaba muy emocionada por los guerreros y lloró al saber que el evento fue suspendido.

Los niños principalmente se mostraron ilusionados por el encuentro con los competidores de Esto es Guerra y llegaron al Campo Ferial de Ica con regalos, afiches, pancartas y vinchas a favor de los guerreros y retadores.

"Traigo a mi hija y mi sobrina y vengo con toda la familia para disfrutar de este evento, pero me sorprendo de que el evento ha sido suspendido, entonces, no me parece de que jueguen con los sentimientos de los niños", reclamó uno de los padres asistentes al evento.

