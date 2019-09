Raysa Ortiz: Nicole Akari la "destruyó" por su look en boda de Erick Elera

¡Muy aseñorada! La asesora de imagen Nicole Akari no tuvo filtro al analizar el look de los invitados que llegaron a la boda de Erick Elera y Allison Pastor. La estilista fue contundente al opinar del traje que lució la actriz Raysa Ortiz.

"En la ropa le doy el punto a la hermana (Sirena Ortiz), acá el moño aseñorado, el traje en el estampado con el pantalón que parece un enterizo y el zapato de ese color", comentó Nicole Akari, quien alborotó el set de En boca de todos con la siguiente declaración.

"A mí me parece que ella estuvo en otro compromiso y no quiso desentonar", afirmó la estilista sobre el look de Raysa Ortiz, Estela en De vuelta al barrio. La especialista aclaró que ella no opina de la belleza y también analizó el atuendo de Sirena Ortiz.

"Atrevida Sirena, porque para optar rojo para una boda tienes que tener demasiada personalidad, me imagino que ella lo tiene como es actriz… Ella optó por el cabello recogido, que por ser tan joven lo tiene destructurado, no tiene un moño tan armado y aparte el rojo es sexy", detalló Nicole Akari en En boca de todos.

