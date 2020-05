Erick Elera: "Me parte el alma no estar junto a mi hija Flavia en su cumpleaños"

Erick Elera pasa su cuarentena disfrutando en familia junto a su esposa Allison Pastor y su hijo Lucas Tadeo, pero estando muy lejos de su pequeña Flavia Elera, quien celebrará su cumpleaños número siete el 22 de mayo.

La hija de Erick Elera vive ahora en Minnesota, Estados Unidos, junto a su mamá Analía Rodríguez, quien formó una nueva familia fuera del país. Flavia Elera Rodríguez sorprendió a su papá con un amoroso mensaje en vivo.

"Para mí siempre es inevitable no emocionarme cada vez que hablo con mi hija. Hace un par de días me dijo papá estamos mayo, ahora su cumpleaños es el 22 de mayo y a mí me parte el alma no estar con ella en su cumpleaños", dijo un conmovido Erick Elera para En boca de todos.

Erick Elera lloró tras recibir tierno mensaje de despedida de su hija Flavia