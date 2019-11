Esposa de Erick Elera: No permitiría que Christian entre a mi casa con otra pareja

¡Del lado de Chabelita! Después de todo el escándalo que desató la ruptura de Isabel Acevedo con Christian Domínguez y su ampay con Pamela Franco, Allison Pastor decidió marcar distancia con el cantante.

En una entrevista para En boca de todos, la esposa de Erick Elera afirmó que la noticia le cayó de sorpresa, puesto que una semana antes los había recibido aún como pareja en su casa.

"La gente que la conoce desde hace tiempo, sabemos la calidad de persona que es ella", comentó la modelo y también se pronunció si le prohibiría a Erick Elera su amistad con Christian Domínguez por los rumores de infidelidad.

"No se los he prohibido. Christian no es mi amigo, es un conocido, pero no permitiría que entre a mi casa con otra pareja todavía", sostuvo Allison Pastor, quien aseguró que pensó que ya había sentado cabeza con Chabelita.

