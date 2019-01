Erick Elera: mira el antes y después del actor y cantante

Erick Elera sí que dio un cambio radical en su imagen desde sus inicios como artista en la agrupación Joven Sensación. La camaleónica personalidad del actor y cantante ha estado marcada siempre con un particular look.

Cuando empezó en el mundo de la música, luego en sus épocas como cumbiambero, después cuando le dio vida a Joel Gonzales en Al fondo hay sitio y en el 2017 al interpretar al inocente Oliverio en De vuelta al barrio.

A mediados del 2017, Erick Elera eligió un look más urbano para su personaje de Jonathan en Cumbia Pop. Después apareció con el cabello azul, completamente ondulado y largo. Esto es muestra de que al actor las tendencias no lo asustan, sino por el contrario lo motivan a querer probar nuevos looks.

