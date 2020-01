Erick Elera: Allison Pastor confesó si estar con un músico es complicado

¡Revelador! Allison Pastor tuvo que responder a una afirmación que, en principio, era para Isabel Acevedo. La esposa deErick Elera confesó si estar con un músico es complicado.

► Mira:Allison Pastor enseñó cómo se baila "Pásame esa cerveza" de Erick Elera

"Realmente no, es depende también, yo creo que todo se basa en el respeto más que todo, si hay respeto y confianza todo va a ir bien", afirmó la modelo en En boca de todos.

► Mira:Allison Pastor enseñó rutina de ejercicios en casa con objetos de la cocina

Por su parte, Erick Elera aclaró que no estaba muy de acuerdo con esa afirmación, pero contó que su esposa va con él a todos lados. "Él ya sabe ya, si viaja de dos días para arriba tiene que ir conmigo", advirtió Allison Pastor.

Allison Pastor: "Erick me regaló un pez cuando me pretendía, no me dio rosas"

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!