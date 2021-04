Elisa Tenaud: ¿Cuánto demora su caracterización en De vuelta al barrio?

Elisa Tenaud disfruta mucho interpretando a "Elisa Sandoval Cárcamo" y detalló cómo es todo el proceso.

Elisa Tenaud se encuentra feliz de compartir con el público todo lo que le pasa a su personaje "Elisa Sandoval Cárcamo" en De vuelta al barrio. La actriz detalló cuánto toma todo el proceso de caracterización de su papel en la serie.

► Mira: Elisa rompió el corazón de Dante y terminó con él

"Al principio sí nos demorábamos un montón porque tenían que estar todas las chicas de maquillaje, de peinado, de dirección de arte, somos todo un equipo que teníamos que ir diciendo qué iba y qué no, y al principio sí nos costó un poco", contó Elisa Tenaud.

► Mira:Dante se puso celoso al darse cuenta que Pancho se siente atraído por Elisa

"Pero después una vez que quedó, porque el equipo es realmente maravilloso, con el tiempo ahora ya yo solita me puedo arreglar, me pongo el pelo, me lo sé batir, me juntan las cejas, me bajan los labios, ya es algo que es automático", agregó la guapa Elisa de De vuelta al barrio.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Gino Pesaressi al ver a Elisa Tenaud: "Eres muy guapa, pero debes tener novio"