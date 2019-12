"Edison Flores sí invitó a Tula Rodríguez a su boda", dijo Reinaldo Dos Santos

¡Contundente! Tula Rodríguez se desmayó en vivo al recibir un misterioso mensaje en su celular y sus compañeros se preguntaron si se trataba de la invitación de Edison Flores para su boda el próximo 21 de diciembre.

Reinaldo Dos Santos estuvo en un enlace con En boca de todos y le preguntaron si la conductora estaría presente en el enlace. El vidente brasileño aseguró que sí asistira a la boda de Edison Flores y Ana Siucho.

"Lo que pasa es que cuando una es amiga así de las figuras, tú sabes que hay que mantener discreción, yo no voy a llevar celular y disculpen no, la que puede, puede, la que no, que aplauda", respondió Tula Rodríguez al revelarse su invitación.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!