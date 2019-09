Ducelia Echevarría: "Tula Rodríguez ya no sabe qué es El Agustino"

¡Sin filtro! Ducelia Echevarría al parecer no le perdona ni una a Tula Rodríguez y nuevamente lo demostró cuando dijo que la conductora, tras su coronación como Señora Primavera, ya no sabe qué es El Agustino, distrito donde nació.

El tenso momento inició cuando Ducelia Echevarría aclaró que le sigue gustando ir a la chacra con su familia en Pozuzo, pero no viaja muy seguido por falta de tiempo. Sin embargo, Tula Rodríguez dijo que lo dudaba porque la guerrera está muy engreída desde su llegada a Lima.

"No entiendo por qué opinas de mi vida, si no sabes, me tienes envidia. En cambio Tula desde que fue Señora Primavera ya no sabe ni qué cosa es El Agustino", aseguró la integrante de Esto es

