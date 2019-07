Ducelia Echevarría a Rosángela Espinoza: “Es una ridícula y fingidaza”

¡Increíble! Ducelia Echevarría lanzó fuertes comentarios respecto al cumpleaños realizado por Rosángela Espinoza. Según la guerrera, la "barbie peruana" es infantil y fingidaza.

➤ Mira: Melissa Klug reaccionó así tras predicción sobre boda de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Durante una entrevista para En boca de todos, Ducelia expresó que los colores elegidos por Espinoza no fueron de su agrado.

Asimismo reveló que su compañera de trabajo no la invitó a su fiesta, por ello, no dudó en enviarle un mensaje que no olvidará.

➤ Mira: Daniela Darcourt regresó a los escenarios después de un mes de para

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!