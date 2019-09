Ducelia Echevarría: "Ivana Yturbe es la reina del canje"

¡Más sincera que nunca! Ducelia Echevarría no se calló nada en la secuencia de los octógonos de En boca de todos y eligió a Ivana Yturbe como la "reina del canje". Además, dijo que su compañera solo está en Esto es Guerra para modelar y no compite.

➤ Mira:Luciana Fuster: Flavia Laos afirmó que Ivana Yturbe le parece más bonita

"Todo lo consigue por canje y es lo único que hace en el programa, porque no compite, no habla, no hace nada, entonces es lo único que tiene, solo es una modelo y no viene a competir", afirmó Ducelia Echevarría sobre Ivana Yturbe.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!