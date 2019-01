Ducelia Echevarría calificó de feo a Ignacio Baladán y él reaccionó así

Ignacio Baladán fue invitado a En Boca de todos en la secuencia "La verdad sin filtros" . El uruguayo escuchó sorprendidos las declaraciones de su compañera de EEG, Ducelia Echevarría, quien lo calificó como el menos agraciado y además el "huachafo" del reality.

Ignacio al escuchar estas declaraciones dijo: "Me parece que es una hipócrita, porque me dijo que le parecía muy guapo, en camerino me dijo sos muy guapo, pero ahora dice otra cosa".

¿Por qué Ducelia dio estas declaraciones?