Dorita Orbegoso y Paula Arias tuvieron tenso momento en vivo

Dorita Orbegoso y Paula Arias tuvieron inesperado tenso momento cuando la cantante de salsa afirmara que la animadora reclamó en vivo que ella ganó el título como "La JLo peruana". Dorita no se quedó tranquila y le aseguró que en ningún momento se refirió a la lideresa de Son tentación.

➤ Mira: Paula Arias fue elegida como la "Jennifer López peruana"

"¿Paulita, me escuchaste que he reclamado o te he mencionado? ¿Te dicen? No te lleves de loq ue dicen, Paulita", comentó Dorita Orbegoso.

Paula Arias enfrentó Brunella Horna por desplante en la fiesta de Richard Acuña

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!