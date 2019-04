Deyvis Orosco se conmovió en vivo al revelar irreparable pérdida

Deyvis Orosco sabe que su trabajo como artista tiene que continuar, pese a una triste noticia que recibió hace algunos días. En entrevista con En boca de todos, el cantante confirmó la muerte de su bisabuela, a quien consideraba como el pilar de su familia.

➤ Mira:Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez: ¿Cómo inició su romance?

"Haciendo el día miércoles las grabaciones respectivas para el show me dieron esta noticia, uno de los pilares de mi familia, era mi bisabuela, la mamá de mi abuela, la persona que lideraba todo, era como la matriarca, la decíamos así", detalló Deyvis Orosco.

➤ Mira:Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez lucen más enamorados que nunca en este video

El cantante aseguró que esta situación no lo derribará, porque le ha tocado durante más de doce años ser la columna vertebral de su familia. "Es parte del trabajo, hay mucha gente que no sabe lo que pasa, pero todo el arranque de la gira se la voy a dedicar no solamente a ella, sino a mi familia", declaró el hijo de Johnny Orosco.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!