Deyvis Orosco declaró su amor por Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton.

Deyvis Orosco se presentó en el set de En boca de todos y declaró su amor por Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton. El cantante aseguró que está muy enamorado y disfrutando de esta etapa en su vida.

"Más que encontrar la estabilidad, lo que me ha sorprendido en esta etapa de mi vida es que las cosas llegan sin que uno las planee. Nos conocimos en el momento menos pensado, en el lugar menos pensado, las cosas se dieron", afirmó un emocionado Deyvis Orosco.

"Yo he tenido una vida privada como la de todo el mundo y la he cuidado, pero llega el momento que tú dices quiero compartir mi felicidad, y así fue, uno no tiene por qué estar escondiéndose ni mucho menos", finalizó el cantante sobre su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid.

