Delly Madrid anunció que está embarazada de mellizas a sus 40 años

¡Una espera con muchas ansias! La modelo Delly Madrid habló en exclusiva para En boca de todos desde España y reveló que está en dulce esperada de mellizas.

La empresaria vive uno de sus mejores momentos después de contraer matrimonio con Antón Alva, un español que la conquistó y con quien vive en Barcelona.

➤ Mira: Viviana Rivasplata y Delly Madrid juntas por primera vez en televisión

Con cinco meses de embarazo, Delly Madrid contó lo emocionada que se encuentra por esta nueva etapa que esperó con muchas ansias desde hace mucho tiempo.

"Me siento bendecida. Siento que he ganado una batalla de cinco años, intentando ser madre. Ha sido una batalla súper dura, no solamente desgaste físico, sino también emocional", dijo la querida modelo.

Mira el video completo

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!