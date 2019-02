Daniela Darcourt cumplió el sueño de conocer Universal Studios

Daniela Darcourt cumplió uno de sus sueños y conoció los parques temáticos de Universal Studios. Tal parece que la cantante salsera volvió a ser una niña y se mostró muy emocionada y feliz cuando empezó el recorrido por este mágico lugar.

"Primera parada: Universal. Hoy empezó la primera parte del sueño de este viaje con mi visita a Universal por primera vez… Súper feliz y emocionada por cada cosa que veía, cada juego al que subía y por los souvenirs que ya tengo conmigo", publicó Daniela Darcourt en Instagram.

"No me arrepiento de haber caminado más de ocho horas para recorrer este hermoso lugar… Cada rincón esconde una magia increíble e inigualable. Me voy feliz y con una sonrisa de oreja a oreja por haber hecho ya la primera cosa de mi lista de deseos. Los sueños sí se hacen realidad", finalizó Daniela Darcourt.

