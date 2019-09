Daniela Darcourt presentó en vivo su nueva canción "Con mi amiga"

¡De estreno! Daniela Darcourt fue invitada especial del programa En boca de todos en la gala del concurso "Señora Primavera 2019". La salsera presentó en vivo su nueva canción "Con mi amiga" y lució su talento y belleza en el escenario.

"Y una pregunta yo le tengo, hay una cosa que me intriga, por qué de todas las mujeres, tú me engañaste con mi amiga. Solo deseo que algún día el karma se le apareciera, y todo lo que me has hecho, te lo hagan de igual manera", dice parte de la letra de "Con mi amiga" de Daniela Darcourt.

